Германии необходимо возобновить поставки газа из России, чтобы снизить стоимость энергоресурсов и облегчить ситуацию в национальной экономике. Таким мнением поделился с «Абзацем» член партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Каш после ее победы на выборах в парламент (ландтаг) земли Мекленбург-Передняя Померания.

Он отметил, что члены АдГ выступают за перезапуск «Северного потока». Каш напомнил, что одна нитка трубопровода остается в рабочем состоянии, а остальные требуют ремонта для появления возможности закупать газ.

«Для здешних людей это очень важно. И в этом мы наверняка отличаемся от других земель, прежде всего западных. Но для нас здесь это, по сути, тема номер один», — сказал член партии.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель также выступила в эфире ZDF с призывом вернуть в страну ископаемые энергоносители из России, вернувшись к бизнес-модели, которая практиковалась ФРГ на протяжении десятилетий.

Текущую экономическую обстановку в стране она оценила как «драматичную» и потребовала от руководства страны сконцентрировать усилия на политике, которая даст возможность сохранить рабочие места. Вайдель заверила, что АдГ готова к взаимодействию с политическими силами, способными конструктивно реализовать программу партии в энергетической части.

Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев готовится к переговорам о возобновлении поставок газа в Германию с руководством АдГ. Как утверждается, встреча предположительно может пройти в марте 2027 года в Израиле, Индии или ОАЭ. Собеседники агентства назвали среди возможных участников консультаций Алис Вайдель и ее коллегу Тино Хруппалу.