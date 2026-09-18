Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и руководство партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам о возвращении поставок российского газа в ФРГ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Встреча, на которой планируется обсудить возобновление работы газопроводов «Северный поток», якобы может состояться в марте 2027 года. Среди возможных мест проведения рассматриваются Израиль, Индия и ОАЭ, утверждает один из собеседников агентства.

По словам источников, предполагается участие в переговорах сопредседателей АдГ Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы. Организаторы также надеялись привлечь к мероприятию спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, рассказал собеседник Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник, комментируя эту информацию, заявил, что Вашингтон не получал уведомлений о предполагаемой встрече и приглашений на нее.

В публикации подчеркивается, что переговоры могут состояться только при условии, что Россия и Украина достигнут рамочного соглашения об урегулировании конфликта.

При этом любая подобная встреча будет носить символический характер, поскольку АдГ не является правящей партией в Германии, отмечает агентство.

В конце июня Алиса Вайдель заявила в интервью Reuters о необходимости прекратить бойкот российских нефти и газа для спасения немецкой экономики. По словам политика, отказ от российских энергоресурсов отбросил ФРГ «на годы назад», привел к потере сотен тысяч рабочих мест и сделал страну зависимой от США, которые продают энергию по гораздо более высоким ценам.

В начале сентября партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальта. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что партия будет требовать от Берлина восстановить отношения с Россией.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после победы АдГ анонсировал возможное проведение в 2027 году бизнес-форума с участием России, Германии и США, «чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл».