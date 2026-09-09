Россия предложит провести в 2027 году российско-германо-американский бизнес-форум с участием партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы предложим провести в 2027 году бизнес-форум с участием России, Германии и США и при участии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл», — написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, АдГ становится «партией здравого смысла» в Германии и «может помочь спасти страну».

«Альтернатива для Германии» одержала победу на прошедших 6 сентября выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, набрав рекордные за свою историю 43,8% голосов. Партия заняла 39 из 83 мест в ландтаге, для абсолютного большинства ей требовалось 42.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал итоги выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением ХДС за последние десятилетия. Он также исключил сотрудничество с АдГ.

После победы на выборах в Саксонии-Анхальт сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что его партия будет требовать от немецких властей восстановить отношения с Москвой. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп связал победу АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт с тем, что немцы «устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил», которые, по его словам, нанесли Германии серьезный ущерб. «Они на подъеме и больше не собираются это терпеть», — подчеркнул глава Белого дома.