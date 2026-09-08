Bloomberg сообщил, что потенциальные союзники России приближаются к центрам власти в трех крупнейших странах Евросоюза: Германии, Франции и Италии.

Поводом для публикации стала победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт, которую агентство называет знаковым событием для разворота Европы в сторону России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал произошедшее как «тектонический сдвиг» в партийной системе страны.

По данным Bloomberg, схожие тенденции наблюдаются во Франции и Италии — второй и третьей по величине экономиках ЕС, где популистские политики продвигают идеи, созвучные позиции Москвы.

Так, лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла призвал отказаться от безоговорочной поддержки Украины в пользу более прагматичного подхода, сославшись на долговую нагрузку страны.

В Италии растет популярность экс-генерала Роберто Ванначчи, создавшего собственную партию и выступающего за прекращение военных поставок Киеву и восстановление диалога с Россией. Согласно опросам, его «Национальное будущее» уже стало второй по влиянию правой силой в стране после «Братьев Италии» премьера Джорджии Мелони.

Bloomberg уточняет, что немецкая «АдГ» при этом остается изолированной от французских и итальянских единомышленников — из-за жесткой позиции по депортациям и связей с Россией. Тем не менее, по оценке агентства, в целом пророссийские силы укрепляют влияние в столицах трех ключевых стран ЕС.

Ранее Telegraph называл Ванначчи «троянским конем России»: в своем политическом манифесте он выступает за пересмотр международных обязательств Италии, включая возможный выход из НАТО, а также за возобновление диалога с Москвой ради снижения энергозатрат. По данным Financial Times, его партия уже оттягивает электорат у правящей коалиции.