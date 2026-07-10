Французский политик Жордан Барделла — это ученик лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, и если суд в итоге не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года, то представлять движение будет именно он. Такую оценку в комментарии RTVI дал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Он напомнил, что во время европейских выборов 2024 года Ле Пен и Барделла вместе ездили по Франции и выступали на митингах. По его словам, уже тогда было понятно, что она рассматривает его как правую руку, если не преемника.

«Что можно сказать про него как про политика? Он молодой и свежий — для политика это очень важный момент. Вспоминаем, например, Макрона в 2016—2017 годах, когда тоже он только появился на широком экране, и до этого его, честно говоря, мало кто знал. Вот так и с Барделла», — отметил эксперт.

В отличие от Ле Пен, за плечами которой уже три президентские кампании, у Барделлы пока ни одной, и этот фактор свежести — большой плюс, считает собеседник RTVI. Вторым преимуществом политика эксперт назвал ораторские навыки: «Он, насколько я понимаю, достаточно неплохой оратор и достаточно хорошо держится перед камерами — такие навыки публичной речи тоже можно занести в актив».

При этом, по мнению аналитика, говорить о самостоятельной популярности Барделлы было бы неточно — он популярен скорее в контексте представителей «Национального объединения» в целом. Во взглядах он во многом продолжает линию партии: в экономике — либерализм, в социальной сфере — ультраконсерватизм, а также антимигрантскую, антимусульманскую и ультрасуверенистскую позицию, схожую с линией Ле Пен.

Разница, по его словам, заметна в вопросах внешней политики: если Ле Пен как минимум до 2022 года выступала за союз «Париж — Берлин — Москва» и рассчитывала на Россию как партнера в противостоянии НАТО, Китаю и мусульманскому миру, то Барделла в этом плане ближе к премьеру Италии Джордже Мелони и президенту США Дональду Трампу. «Никакой такой особой теплоты в отношении России у него нет. Ему куда интереснее модель Трампа, и в этом плане разница акцентов достаточно существенная», — подчеркнул Тимофеев.

«Очень большой вопрос заключается в том, насколько он является независимо мыслящим политиком, со своим мировоззрением, со своей концепцией международных отношений, концепцией развития Франции, или же в целом он просто повторяет те тезисы, которые продвигает Марин Ле Пен», — добавил аналитик, уточнив, что ответ на этот вопрос станет яснее с началом избирательной кампании, особенно на дебатах.

Открытой конкуренции между Ле Пен и Барделлой Тимофеев не увидел, хотя определенное соперничество между ними, по его словам, естественно для двух политиков одной партии.

По его мнению, Ле Пен готовила Барделлу на будущее заранее, понимая, что не молодеет: «Если на трех выборных кампаниях — в 2012, 2017, 2022 годах — французы ее не выбрали, то как-то, наверное, немножко наивно думать, что в четвертый раз внезапно у французов откроются глаза».

Заметную роль в этом раскладе сыграл судебный процесс против Ле Пен. Апелляционный суд Парижа во вторник, 7 июля, подтвердил ее вину и вину партии по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента на зарплаты ассистентов: ей назначили штраф в 100 тысяч евро, три года заключения — два условно, год реального срока под электронным браслетом — и 45 месяцев лишения права быть избранной, из которых 15 месяцев засчитаны как уже отбытые.

В тот же вечер лидер партии «Национальное объединение» объявила на телеканале TF1 о выдвижении на выборы 2027 года — свою четвертую президентскую кампанию. Она также подала кассационную жалобу, настаивая, что это приостановит действие приговора первой инстанции и позволит ей вести кампанию без браслета на ноге, хотя среди юристов на этот счет нет единого мнения. В случае избрания Ле Пен пообещала назначить Барделлу премьер-министром, назвав их связку «тандемом».

«Я думаю, не исключено, что Барделлу, может быть, и готовили заранее как некоего джокера на будущее, но ситуация изменилась, и пришлось его уже, что называется, сразу готовить как потенциального номера один», — прокомментировал Тимофеев.

Он напомнил, что кандидатуры от партий должны быть официально утверждены за месяц до выборов; первый тур запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая, соответственно определенность может появиться уже в марте.

По его словам, в интересах «Национального объединения» решить вопрос с лидером раньше: крупные французские СМИ уже завели рубрики о президентских выборах 2027 года, хотя по-настоящему активная фаза кампании начнется, вероятно, к осени, когда закончится летний отпускной период и пройдут праймериз других партий.

В конце июня Барделла, согласно опросам, опережал Ле Пен на несколько пунктов (36% против 32% по данным Ifop), а по опросу Odoxa-Mascaret превосходил ее и по личной популярности — 40% против 39%. После того как Ле Пен вечером 7 июля объявила о выдвижении, ситуация изменилась: по опросу OpinionWay для Les Echos и Radio Classique, проведенному 8—9 июля, она уверенно лидирует в первом туре с 34—36% голосов, а Барделла вновь отошел на второй план как «план Б» партии. Основная борьба, согласно этому опросу, разворачивается за второе место: экс-премьер Эдуар Филипп получает до 22% голосов, если выступает единственным кандидатом от центристов, бывший премьер Габриэль Атталь — от 7 до 16% в зависимости от сценария, а лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон — 13—15%.

Пока, по оценке Тимофеева, поддержка кандидата от «Национального объединения» — независимо от того, кто именно из них выступит, — держится примерно на одном уровне, в районе 35—36%, что практически совпадает с данными последнего опроса.

Директор Института нового общества Василий Колташов в комментарии RTVI отметил, что решающее значение будет иметь не биография Барделлы, а готовность самой партии реально бороться за власть.

«Я хочу сказать, что решающее значение будет иметь не его биография, а то, в самом ли деле “Национальное объединение” будет бороться за власть, потому что на прошлых выборах все, начиная с компартии Франции и заканчивая “Национальным фронтом”, просто подыгрывали Макрону, чтобы он победил, чтоб он не потерял власть», — сказал он, назвав это главной проблемой французской политики прошлых лет.