Минюст России объявил политика Бориса Надеждина* иноагентом. Его имя внесено в обновленный реестр на сайте ведомства 10 июня. В него также попали связанное с Надеждиным* объединение «Штаб кандидатов»* и живущие в эмиграции журналистка Екатерина Воропай* и предприниматель Тимофей Рогожин*.



Как указал Минюст, Надеждин* участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными. Оно также обвиняет его в распространении недостоверной информацию о решениях и политике российских властей и избирательной системе страны. Кроме того, ведомство пишет, что он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Надеждин* прокомментировал внесение в реестр иноагентов в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность в том, что решение об этом принималось не на уровне Минюста, а в Кремле, и обусловлено предстоящими выборами в Госдуму, в которых он собирался участвовать. Голосование за кандидатов в депутаты девятого созыва нижней палаты парламента пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Бывшая партия Надеждина* «Гражданская инициатива» (ликвидирована по иску Минюста в июне 2025 года) выдвинула его кандидатом на президентские выборы 2024 года. В его программе был пункт о том, что «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом». Перед штабами политика выстраивались очереди желающих поставить подписи в его поддержку. В российских СМИ это игнорировали, либо объясняли подкупом.

В январе 2024 года в Кремле сказали, что не рассматривают Надеждина* как соперника на выборах. В феврале того же года Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом, сославшись на большой процент недействительных подписей.

Также в январе 2024 года Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин просил Генпрокуратуру признать Надеждина* иноагентом. Общественник, известный активной борьбой против певицы Аллы Пугачевой, мотивировал свое обращение тем, что Надеждин* собирался идти на выборы «как принципиальный противник политики действующего президента» Владимира Путина. Бородин жаловался, что, по мнению политика, Путин «тащит Россию в прошлое», тогда как стране «нужно будущее».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов