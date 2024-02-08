ЦИК отказался допустить Бориса Надеждина до выборов президента, передает корреспондент RTVI с заседания комиссии.

Во время заседания ЦИК объявил, что по итогам проверки признал недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Всего, по данным комиссии, его штаб сдал 104 734 подписи, из них 95 587 были признаны достоверными, что не позволяет зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах.

Центризбирком рекомендовал отказать Надеждину в регистрации. Он не согласился с таким решением и попросил отложить отказ в регистрации до 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей. Но глава ЦИК Элла Памфилова отказалась выполнять его просьбу, отметив, что «нами с лихвой соблюдена вся процедура». После этого комиссия проголосовала за отказ в регистрации.

Надеждин заявил, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде. «Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборах президента партией «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Политика называли «единственным антивоенным кандидатом в президенты». В его программе есть пункт, по которому «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

Выборы президента должны пройти с 15 по 17 марта. Сейчас кандидатами зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).