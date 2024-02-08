ЦИК России по итогам проверки признал недействительными 9147 подписей в поддержку муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина. Об этом было объявлено на заседании комиссии 8 февраля, передает корреспондент RTVI. По результатам проверки подписных листов ЦИК рекомендовал отказать Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах.

Всего, по данным Центризбиркома, штаб Надеждина сдал 104 734 подписи. Из них 95 587 были признаны достоверными, что не позволяет зарегистрировать политика в качестве кандидата на выборах.

Рабочая группа ЦИК проверяла 60 тыс. подписей выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Согласно законодательству, допустимая доля брака составляет 5%. Как заявили в ЦИК, проверка проводилась с использованием нейросетей, после чего 20 почерковедов выносили итоговый вердикт.

Во время заседания зампредседателя ЦИК Николай Булаев привел следующие данные по итогам проверки подписей в поддержку Надеждина:

было найдено 11 подписей «мертвых душ», то есть умерших людей (по словам Булаева, это указывает на использование старых баз для фальсификаций),

858 подписей признаны недействительными по результатам ответов из МВД,

2885 подписей были забракованы из-за несоответствия данных о сборщиках,

два сборщика подписей были членами избиркомов, что запрещено законом. По информации комиссии, они собрали 360 подписей.

По словам Булаева, на проверке подписных листов представители Надеждина не присутствовали.

На том же заседании ЦИК признал недействительными 8979 подписей в поддержку председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича (действительными были признаны 96 019 подписей). Комиссия также отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах.

Ранее Надеждин заявил, что в случае недопуска до выборов будет обжаловать решение ЦИК в Верховном суде. Также он говорил о намерении организовать митинги.