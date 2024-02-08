ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале политика.

«Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю», — отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что политик обжалует решение ЦИК и Верховном суде.

Сообщение в телеграм-канале Надеждина было опубликовано до того, как ЦИК официально принял соответствующее решение.

Надеждин на заседании комиссии попросил отложить отказ в регистрации до 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей. Однако глава ЦИК Элла Памфилова отказалась, отметив, что «на данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура».

Как ранее заявил ЦИК, по итогам проверки недействительными были признаны 9147 подписей в поддержку Надеждина. Всего, по данным комиссии, штаб политика сдал 104 734 подписи, из них 95 587 были признаны достоверными.

Надеждина выдвинула в качестве кандидата в президенты партия «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Его называли «единственным антивоенным кандидатом в президенты». В программе политика значится пункт, согласно которому «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В настоящее время кандидатами зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).