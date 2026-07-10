В районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае проходят дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону, передают ТАСС и РИА Новости.

По данным следствия, мероприятия начались 9 июля и продлятся до 12 июля 2026 года. Сейчас к работе на месте привлечены следователи, спасатели и волонтеры.

Ранее в СК опровергли сообщения о том, что телефон главы семьи Сергея Усольцева якобы продолжает работать.

«Телефон Сергея Усольцева недоступен. Местонахождение телефона не установлено. Информация о том, что телефон активен, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве 7 июля.

О том, что один из телефонов Усольцева мог снова стать активным, рассказал «АиФ» знакомый пропавшего Валентин Дегтярев. Он рассказал изданию, что один из номеров, по которому он переписывался с Сергеем, появился в сети, а в аккаунте сменилась аватарка.

IT-эксперт Эльдар Муртазин в разговоре с «АиФ» объяснил, что после длительной неактивности номер мог быть передан оператором другому абоненту. По его словам, такая процедура обычно занимает от трех месяцев до года, в зависимости от региона и доступной номерной емкости.

С 4 по 9 июня в районе исчезновения Усольцевых уже проводились масштабные поиски, однако обнаружить пропавших не удалось. На маршруте находили обломок палки для скандинавской ходьбы, но экспертиза не выявила на нем следов ДНК Усольцевых.

Сын Ирины Усольцевой ранее говорил ТАСС, что пока не планирует обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и единоутробной сестры умершими.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. По данным РИА Новости, семья отправилась в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка. О пропаже двух взрослых и ребенка МВД сообщило 2 октября. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, после чего работы продолжались в разных форматах.

Следствие изначально рассматривало несколько версий произошедшего: несчастный случай, криминальный след и побег. Позднее версии побега и похищения были опровергнуты. Точный маршрут, по которому Усольцевы планировали идти, до сих пор неизвестен.

Ранее в поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказывали РИА Новости, что в зоне поисков встречались следы медведей. Чтобы снизить риск столкновения с животными, добровольцы использовали квадрокоптеры и обследовали местность с тепловизорами.