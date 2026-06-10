В зоне поисков Сергея и Ирины Усольцевых, пропавшей с маленькой дочкой в красноярской тайге осенью прошлого года, найдены вещи, которые исследуют на принадлежность семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Поиски проходили с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Они охватили около 1 тыс. кв. км труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.

Большую часть территории обследовали с помощью беспилотников, оснащенных камерами. Дальнейшие поиски приостановлены, чтобы проанализировать результаты работы.

После этого будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо об обследовании локальных участков, сообщили в СК.

По словам одного из участников поисков, была найдена часть палки для скандинавской ходьбы.

Ранее краевое учреждение «Спасатель» сообщило, что специалисты за шесть дней исследовали 50,5 кв. км горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Поиски успехом не увенчались. До этого они проходили в мае после схода снега.

Семья Усольцевых пропала в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года, отправившись в короткий туристический поход по Кутурчинскому Белогорью.

Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию исчезновения семьи, отметили в ведомстве перед началом новых поисков. Также отрабатывается криминальная версия.

Предположения, что семья могла совершить побег или быть похищена, не нашли подтверждения «с учетом собранных доказательств», добавили в СК.

Экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках семьи осенью, заявил ТАСС, что у поисковиков «осталось не так много времени»: в середине июня в местности поднимется высокая трава, что сильно усложнит поиски.