В Красноярском крае после схода снега спасатели возобновили поиск семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре прошлого года во время турпохода в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Об этом сообщило региональное госучреждение «Спасатель».

Повторные поисковые мероприятия при участии четырех человек и четырех единиц техники пройдут 15 и 16 мая по заявке следственных органов.

Поисково-спасательный отряд осмотрит территорию в районе деревни Кутурчин Партизанского района, уточняется в публикации. На сопровождающем ее фото двое участников группы в спецодежде и касках на квадроцикле осматривают лес с проселочной дороги.

Ранее на этой неделе глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь заявила ТАСС, что до случая с Усольцевыми подобных исчезновений туристов не было.

«Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок», — сказала она.

По ее словам, у местных жителей много версий того, что могло случиться с Усольцевыми, но ни одна из них не получила подтверждения.

В апреле отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайском лесу, допустил, что семья может быть жива. По его предположению, Усольцевы могли перезимовать в таежной избушке, добывая пропитание охотой и собирательством.

Сын Ирины Усольцевой от первого брака ранее говорил, что его близкие живы.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой корги по кличке Лада пропали 28 сентября 2025 года, но об их исчезновении стало известно только через несколько дней, когда женщина не вышла на работу. Тогда же начались активные поиски, которые стали самыми масштабными в регионе — в них участвовали 1,5 тыс. человек.

Была найдена машина семьи, в которой не было туристического снаряжения, но осталась крупная сумма денег. Как установили спасатели и следствие, Усольцевы ушли в тайгу в легкой одежде, по пути к горе их видели двое туристов. Телефон Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Изначально следователи отрабатывали три версии: несчастный случай, криминал и добровольный уход. Последнюю версию впоследствии исключили, сопоставив собранные данные.

Кутурчинское Белогорье представляет собой живописный горный хребет в Красноярском крае со скалами необычной формы и хвойными лесами. Оно считается довольно популярным направлением для пешего туризма и альпинизма, хотя из-за удаленности от Красноярска (250 км) и сложности маршрутов массового туризма там нет.