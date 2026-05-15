В зоне военной операции на Украине погиб российский актер Павел Чернявский, снявшийся в 39 телевизионных и кинопроектах, в том числе в сериале «След» и фильме Данилы Козловского «Чернобыль». Ему было 39 лет.

«С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актер Павел Чернявский», — сообщил сайт «Кино-Театр.ру» в рубрике «Скорбим».

В биографии артиста на сайте говорится, что он заключил контракт с Минобороны в декабре 2025 года. Чернявского похоронили в его родном Омске.

Павел Чернявский родился 13 мая 1986 года. Выступать он начал с 15 лет в омском театре-студии «Пятый угол», в 19 лет перешел в областной молодежный центр «Химик», где, в частности, играл в труппе студенческого театра эстрадных миниатюр «Крыша» на базе Омского государственного педагогического университета.

В 2011 году Чернявский окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте. Еще через два года — факультет культуры и искусств Омского государственного университета им. Достоевского по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников».

В 2010—2015 годах служил в екатеринбургском малом драмтеатре «Театрон». В 2018 году переехал в Москву, где среди прочего играл в Театре им. Ермоловой.

Его телевизионная и кинокарьера началась в 2007 году и насчитывает около 40 работ, в основном — эпизодические роли. Он снялся в сериалах «Тайны института благородных девиц», «Дело врачей», «След», «Голоса ушедших душ», «Волкодав». Также артист сыграл в фильмах «Чернобыль», «Прабабушка легкого поведения. Начало», «СВОИ. Баллада о войне».