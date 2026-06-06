Минцифры РФ рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос «ближайшей повестки», заявил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Шадаева, Европа и многие развитые страны уже идут в этом направлении, «по пути жестких ограничений».

Он добавил, что среди прочего Минцифры изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации.

В 2023 году Шадаев говорил, что обязательная идентификация для входа в интернет не обсуждается.

С 2025 года Еврокомиссия (ЕК) проводит кампанию по запрету самостоятельного доступа к соцсетям детям до 16 лет и доступа при родительском контроле от 13 лет. В апреле 2026-го глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о технической готовности технической системы для верификации возраста в интернете, посредством которой будет ограничиваться доступ к отдельным видам взрослого контента, включая порнографические сайты и соцсети.

Как утверждается, система «не предусматривает сканирования паспорта или биометрии» и основана на анализе сетевых данных. По словам фон дер Ляйен, приложение для проверки возраста «соответствует самым высоким мировым стандартам конфиденциальности», а процесс идентификации полностью анонимный — нужно пройти регистрацию с помощью своего паспорта или удостоверения личности, после чего можно подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-сервисам.

«Время, которое наши дети проводят перед экранами, никогда не было таким большим. <…> И чем больше времени они проводят в интернете, тем выше вероятность того, что они столкнутся с вредным и незаконным контентом, а также с попытками совращения со стороны онлайн-хищников», — заявила председатель ЕК.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что представленное Еврокомиссией приложение для проверки возраста пользователей интернета в конечном итоге будет превращено в инструмент слежки за европейцами. Он сослался на заявления экспертов, согласно которым приложение может быть взломано за две минуты, и выразил мнение, что в нем были умышленно оставлены лазейки для взлома.

«Если только ЕС не управляют клоуны, то это их реальный план: шаг 1 — представить «уважающее конфиденциальность», но взламываемое приложение;. шаг 2 — быть взломанным (ВЫ ЗДЕСЬ); шаг 3 — убрать конфиденциальность, чтобы «исправить» приложение. Результат — инструмент слежки, продаваемый как «уважающий конфиденциальность», — написал Дуров.

По его словам, «бюрократам ЕС нужен был предлог, чтобы незаметно начать превращать свое «уважающее частную жизнь» приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями».

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подтвердить возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max.