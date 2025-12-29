Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подтвердить возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Законопроект 24 декабря одобрил Совет Федерации. Он позволяет приобретать товары с возрастным ограничением с помощью цифрового ID в Max — QR-код, который создан на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Ранее на заседании комитета Госдумы председатель комитета по информполитике Сергей Боярский объяснял, что «в ряд федеральных законов внесены точечные изменения, согласно которым с помощью многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max) можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции».