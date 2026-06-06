Российский бизнесмен Роман Абрамович встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в конце мая в украинскую столицу ездил один из представителей отечественных деловых кругов, но не стал раскрывать его личность.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

О том, что российский бизнесмен «отдаленно похож в президентском описании» на Абрамовича, ранее написал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Сам Абрамович публично не подтверждал и не опровергал информацию о поездке в Киев и встрече с Зеленским.

5 июня Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил один из представителей российских бизнес-кругов и сообщил, что его пригласили в Киев. Президент не раскрыл личность собеседника, но отметил, что знает его очень давно, и назвал порядочным человеком, которому доверяет.

Со слов Путина, бизнесмен поехал в Киев и 21 мая встретился с Зеленским в его резиденции. Через него украинский президент передал российскому лидеру просьбу о личной встрече. Однако 22 мая украинские войска нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которого погиб 21 человек, после чего Путин позвонил ездившему в Киев бизнесмену и спросил: «Что это значит?» У собеседника, по словам главы государства, не нашлось объяснений. Он добавил, что больше не разговаривал с этим бизнесменом.

Путин также критически оценил адресованное ему открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер увидел в послании «элементы хамства» и заявил, что на данный момент смысла во встрече с украинским лидером нет.

Что известно о роли Абрамовича в переговорах России и Украины

Весной 2022 года Абрамович присутствовал на переговорах России и Украины в Стамбуле. В Кремле указывали, что он был задействован в обеспечении «определенных контактов» между Москвой и Киевом, но не являлся официальным членом российской делегации.

В Киеве Абрамовича называли «крайне эффективным» посредником между Россией и Украиной.

«Он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения «на входе». То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — говорил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В апреле 2022 года американский журнал Fortune написал со ссылкой на источники, что Абрамович ездил в Киев. В статье утверждалось, что он встретился с представителями украинской делегации для обсуждения «способов оживления переговоров». Журнал назвал Абрамовича «неформальным посредником» в переговорном процессе. Представитель бизнесмена в разговоре с РБК заявил, что информация о его поездке в Киев не соответствет действительности.

В 2023 году в телеграм-каналах появились сообщения, что Путин якобы наделил закрытым указом Абрамовича статусом официального представителя России на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Представитель бизнесмена в разговоре с Forbes назвала эту информацию ложной.

США не вводили санкции против Абрамовича. В то же время он попал под европейские и британские санкционные ограничения. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что не вводить санкции против Абрамовича Вашингтон просил Зеленский, указывая, что бизнесмен может стать посредником в переговорах.