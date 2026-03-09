Адвокаты российского миллиардера Романа Абрамовича предупредили правительство Великобритании, что он готов бороться с конфискацией средств, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году. Предприниматель намерен использовать деньги в благотворительных целях, включая помощь раненым российским военным, передает The Athletic.

«Предложение о передаче этих средств на благотворительные цели было выдвинуто Абрамовичем еще до введения санкций, и он готов использовать средства в благотворительных целях. Таким образом, любое пожертвование будет сделано нашим клиентом добровольно», — говорится в письме юристов миллиардера.

Роман Абрамович приобрел ФК «Челси» в 2003 году за $187 млн. Миллиардер владел клубом практически 20 лет, для «Челси» этот период стал самым успешным за все время существования. Команда завоевала пять титулов чемпиона Англии, дважды выиграла Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы и другие национальные кубковые трофеи.

В 2022 году Абрамович попал под санкции Великобритании, из-за чего все его активы в стране оказались заморожены. Это вынудило предпринимателя продать клуб. В мае того же года «Челси» приобрел инвестиционный консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли. Абрамович выручил от этой сделки £2,35 млрд (около $3,1 млрд). Деньги заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, принадлежащей Абрамовичу.

В декабре 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от Абрамовича перечислить вырученные средства в фонд помощи Украине. Глава британского правительства поставил бизнесмену ультиматум: если тот не переведет деньги в течение 90 дней, кабмин страны будет требовать их через суд.

Адвокаты Абрамовича подчеркнули, что у британского правительства нет «юридических оснований угрожать судебным разбирательством». По утверждению юристов, экс-владелец «Челси» неоднократно пытался «продвинуть свое заявленное намерение пожертвовать вырученные средства на благотворительность».

«Правительство Великобритании неоднократно предпочитало игнорировать эти вопросы, вместо этого выступая с публичными и политическими заявлениями, которые не помогают в урегулировании ситуации», — считают юристы.

Они добавили, что Абрамович по-прежнему хочет направить вырученные от продажи «Челси» средства «всем» пострадавшим от боевых действий на Украине. В заявлении Абрамовича на этот счет, опубликованном в 2022 году, говорилось, что речь идет как о помощи пострадавшим в результате конфликта, так и о восстановлении разрушенной инфраструктуры. Представитель бизнесмена объяснял, что имеются в виду жертвы «со всех сторон: русские, украинцы, пострадавшие из ДНР и ЛНР».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в разговоре с The Athletic заявила, что позиция властей страны осталась неизменной. По словам главы МИД, деньги от продажи «Челси» «были обещаны Украине более трех лет назад».