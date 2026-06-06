Разведывательное управление Министерства обороны США повысило до максимального ― «критического» ― уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских чиновников.

По их словам, Пентагон заново оценил угрозы на фоне растущей напряженности между Израилем и США в связи с конфликтом в Иране.

Военная разведка опасается, что Израиль шпионит за высокопоставленными американскими чиновниками для получения информации об обсуждениях и решениях администрации США по Ближнему Востоку.

В семистраничном документе Пентагона указывается, что способность Израиля вести шпионаж и технический сбор информации находится на «критическом уровне», рассказал один из собеседников NBC. Также перечислены конкретные инциденты, усилившие беспокойство США.

По словам источников телеканала, недавние действия Израиля вышли «далеко за рамки типичного и ожидаемого шпионажа». Однако чиновники не смогли сказать, какой именно инцидент привел к тому, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа.

Действующие и бывшие дипломаты, а также экс-сотрудники служб безопасности отметили, что Израиль давно имеет репутацию страны, которая занимается агрессивным шпионажем, в том числе против США.

Из-за этого высокопоставленные американские чиновники пользуются одноразовыми телефонами и компьютерами во время поездок в Израиль, а также проявляют крайнюю осторожность при разговорах в гостиничных номерах, говорят источники.

В Белом доме и посольстве Израиля в Вашингтоне назвали ложной информацию о шпионаже со стороны еврейского государства.

«Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США. Израильские усилия по сбору разведывательной информации направлены против его врагов, а не союзников», — сказал представитель израильской дипмиссии.

В конце мая обострился конфликт между Израилем и Ливаном, перемирие между которыми было одним из условий продолжения переговоров Ирана и США. После израильских ударов по Ливану Тегеран заявил о приостановке переговоров.

Президент США Дональд Трамп после этого сообщил, что поговорил с Нетаньяху и представителями «Хезболлы» в Ливане, убедив их прекратить обстрелы. Издание Axios писало, что разговор с премьером Израиля был жестким: Трамп обматерил его и обвинил в эскалации.

Глава Белого дома позже рассказал, что «был слегка раздражен» и признался, что назвал Нетаньяху «спятившим». При этом Трамп заверил, что остается в хороших отношениях с израильским лидером и симпатизирует ему.