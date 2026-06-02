Президент США Дональд Трамп в личном разговоре раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане, сообщает Axios со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, речь американского лидера изобиловала нецензурной лексикой.

Как пишет Axios, в ходе беседы Трамп выразил недовольство действиями Израиля, обвинив Нетаньяху в неблагодарности. Он предупредил израильского премьера о том, что удар по Бейруту приведет к дальнейшей международной изоляции еврейского государства, рассказал американский чиновник.

По словам собеседников Axios, Трамп также напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время судебного процесса по делу о коррупции против израильского премьера.

«Ты, ***** (черт возьми), совсем спятил. Если бы не я, ты бы уже в тюрьме сидел. Я спасаю твою задницу. Тебя сейчас все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — процитировал Трампа один из собеседников издания.

Другой источник добавил, что американский президент был «в ярости» и в какой-то момент закричал: «What the fuck are you doing?» («Что, ***** (черт возьми), ты делаешь?»).

Недовольство Трампа было вызвано тем, что действия Нетаньяху угрожали сорвать переговоры США с Ираном, пояснили собеседники Axios. По их словам, глава Белого дома был обеспокоен гибелью мирных жителей и «сносом целых зданий ради ликвидации одного-единственного командира „Хезболлы“».

Один из источников сказал, что это был один из самых напряженных разговоров президента США и израильского премьера с момента возвращения Трампа в Белый дом. Этим разговором американский лидер «раздавил» Нетаньяху, вынудив Израиль отказаться от планировавшихся ударов по Бейруту, пишет Axios. Впрочем, публично офис израильского премьера заявил, что позиция по этому вопросу «остается прежней».

Нетаньяху 1 июня сообщил, что дал военным приказ нанести удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте. В тот же день иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников из-за ударов Израиля по югу Ливана. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня, потребовав вывода израильских войск.

После разговора с Нетаньяху Трамп объявил, что Израиль пообещал не направлять войска в Бейрут. Он также рассказал, что провел через посредников переговоры с представителями «Хезболлы», и те согласились прекратить обстрелы.