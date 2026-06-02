Иностранные туристы все чаще выбирают дорогие индивидуальные туры по российским регионам. Об этом рассказал 360.ru генеральный директор VCP Travel, стратегический аналитик Михаил Абасов.

По его словам, в премиум-сегменте наблюдается ощутимый подъем, тогда как в массовом заметно проседание. Дорогие варианты выбирают путешественники из США, Европы, Индии и стран Персидского залива.

Их интересуют авторские маршруты по Золотому кольцу, индивидуальные поездки в Дагестан, на Северный Кавказ, Байкал и Русский Север, рассказал Абасов. Также увеличивается внимание к гастрономическим и этнотурам с частными гидами и высоким уровнем сервиса.

«Я уверен, что будущее российского туризма еще впереди, и мы непременно получим всплеск. Подобные визиты американцев или французов работают лучше всякой рекламы: народная дипломатия всегда оставалась одним из самых сильных инструментов», — отметил Абасов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что самый дорогой тур в Россию купили туристы из США — путешествие по Золотому кольцу за $15 тыс. (больше 1 млн рублей).

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, в свою очередь, заявил, что укрепление рубля привело к подорожанию туров для иностранцев как в долларах, так и в евро. Стоимость поездки выросла почти на 30% в сравнении с предыдущим годом. Российские отели, заведения общепита и сервисы такси также повысили цены.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с туристами из Китая, которые в 2019 году могли позволить себе отдых в Санкт-Петербурге за $45 в день с трехразовым питанием и экскурсиями. Сегодня аналогичная поездка будет стоить уже $100 в сутки.

В то же время благодаря отмене визового режима между Россией и Китаем прирост туристов из этой азиатской страны составил 20%, обратил внимание Мкртчян. По количественному критерию он также выделил Индию, а лидерами по бюджету назвал ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Однако, по прогнозу Мкртчяна, в 2026 году в России уменьшится количество въездных туристов. Эксперт призвал со скепсисом относиться к публикациям о том, что в Россию едет много туристов из западных стран. В качестве примера он привел поездки жителей Германии в Калининградскую область, пояснив, что чаще всего речь идет о бывших россиянах, которые получили другое гражданство и едут к родственникам через Калининград.

Говоря о способах увеличить привлекательность России как туристического направления для иностранцев, Мкртчян напомнил о наличии визового режима даже с теми государствами, которые со своей стороны сняли подобные ограничения для россиян, — как Турция. По словам эксперта, отмена визового режима с этой страной могла бы дать четырехкратное увеличение числа турецких путешественников.

Такая политика в отношении других государств, добавил он, приведет к ощутимому перелому в российской туристической отрасли, результатом которого станет увеличение как прибыли, так и уровня сервиса.