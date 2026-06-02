Вашингтон рассматривает идею разместить на территории европейских союзников по НАТО дополнительный ядерный арсенал. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Американские чиновники сигнализировали о готовности к дополнительному развертыванию сил помимо шести стран, уже размещающих у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия. <…> Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары», — отмечает издание.

FT подчеркивает, что обсуждения носят строго конфиденциальный характер и могут не привести к каким-либо изменениям в соглашениях о ядерном сотрудничестве. Переговоры проходят на фоне обеспокоенности, которая распространяется в Европе из-за заявлений президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента.

Источники газеты рассказали, что в потенциальном размещении бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие, заинтересованы «Польша и некоторые страны Балтии».

Сейчас в программу НАТО по совместному использованию ядерного оружия входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Им разрешено размещать самолеты двойного назначения, однако исключительное право на их использование по-прежнему есть только у Соединенных Штатов.

«Ядерное оружие США, размещенное в европейских государствах, хранится и охраняется американскими войсками. Приписанные к союзным странам авиагруппы, использующие истребители F-35, F-15 и Tornado, проходят подготовку для участия в учениях и миссиях по демонстрации боеготовности и, в конечном итоге, для сброса бомб с разрешения Соединенных Штатов», — говорится в статье FT.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Пентагон хочет ускорить вывод американских войск из Европы и представит союзникам по НАТО эти планы уже в июне. Вашингтон не намерен давать Европе длительный переходный период и хочет, чтобы союзники как можно скорее взяли на себя основную ответственность за оборону континента.