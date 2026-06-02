Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии операции иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения, используемого для прослушивания, на мобильные устройствам российских высокопоставленных чиновников, сообщает KP.RU со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, вредоносное ПО используется «для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации», передает «Интерфакс».

Представители иностранных спецслужб получили доступ к чужим устройства и осуществляли «скрытое несанкционированное снятие различного рода информации» с использованием «технических возможностей крупных международных IT-корпораций», говорится в сообщении.

Речь идет о «многоуровневой операции с далеко идущими последствиями», подчеркнул сотрудник ФСБ. По его словам, сейчас устанавливаются исполнители операции, потерпевшие и объем скомпрометированных данных.

Российские чиновники, на чьи телефоны было установлено шпионское ПО, после сбора компромата оказываются в санкционных списках Евросоюза и США, заявил оперативный сотрудник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

В ФСБ указали, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них «недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий».

В Kaspersky GReAT рассказали KP.RU, что масштабная атака на мобильные устройства, позволяющая злоумышленникам получить полный контроль над смартфоном, была зафиксирована еще в 2023 году. Тогда в компании обратили внимание, что устройства Apple соединялись с серверами, которые до этого не попадали в поле зрения.

«Если раньше только говорили о взломах iPhone, то тут мы наблюдали, как это происходит физически. Мы просили хозяина отойти от телефона, на нем сразу заклеивали камеру, понимая, что оператор с той стороны может отключиться», — поделился сотрудник Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

Компания выяснила, что сначала приходит стандартное сообщение от Apple, которое владелец телефона не видит, поскольку вредоносная программа его тут же уничтожает и запускает код, обходящий все системы защиты устройства, после чего оператор получает полный контроль над ним. У злоумышленника появляется доступ к микрофону, камере и всем данным, возможность вести скрытую запись разговоров, собирать информацию даже в период работы авиарежима.

В равной степени уязвимы как смартфоны Apple, так и устройства на других операционных системах, в том числе Android, а также браузеры, отмечает KP.RU.