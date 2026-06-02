Турецкая государственная энергетическая компания Botaş и российский «Газпром» обсуждают продление договоренностей о поставках газа после 2026 года, когда истекает срок действия нынешних контрактов. Об этом сообщил агентству Bloomberg глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, участвующий в Бакинском энергетическом форуме.

Возможные объемы будущих поставок и сроки новых соглашений пока не определены, добавил он.

В декабре Botaş продлила на год контракт с «Газпромом» на поставку 21,75 млрд кубометров газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». За месяц до этого источники Bloomberg также сообщили, что стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Байрактар тогда отметил, что российский газ закупают в том числе турецкие частные компании, при этом ближайшие контракты с ними истекают только в 2033 году.

Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран. Байрактар подчеркивал, что страна не собирается отказываться от российского газа и продолжает считать Москву надежным поставщиком.

По данным Bloomberg, после сокращения экспорта в Европу Турция стала вторым по величине рынком для «Газпрома» после Китая.

1 июня также стало известно, что Botaş заключила соглашение на 15 лет на поставки суммарно 33 млрд кубометров газа с азербайджанского месторождения Апшерон, передает «Прайм».

«Турецкий поток» ведет из России в Турцию через Черное море. Из двух ниток газопровода одна предназначена для внутреннего рынка Турции, вторая — для стран юга Европы, включая Сербию и Венгрию. Европейская ветка «Турецкого потока» осталась последним маршрутом поставок российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину.

Как подсчитало РИА Новости, «Газпром» в январе-мае 2026 года нарастил экспорт по европейской ветке «Турецкого потока» до максимального уровня для этого периода с момента начала поставок — 7,65 млрд кубометров. Подсчет основан на данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), уточняет агентство.

«Голубой поток» тоже пролегает через Черное море, но его конечной точкой является столица Турции Анкара. Весь прокачиваемый по нему газ идет исключительно турецким потребителям.