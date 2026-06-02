Правительство США готовится передать оружейный плутоний из старых ядерных боеголовок частным компаниям, чтобы переработать его и использовать как топливо для атомных электростанций. Это может стать возможностью для США отказаться от поставок обогащенного урана, который сейчас используется на АЭС, из России, пишет The Hill.

После окончания холодной войны у США остался оружейный плутоний, который десятилетиями хранился на охраняемых государственных объектах в Южной Каролине, Техасе и Нью-Мексико. Сейчас Вашингтон по инициативе Дональда Трампа обсуждает возможность допустить к порядка 20 тонн плутония частный бизнес. Раньше эти материалы планировали захоронить, но теперь в США может появиться механизм, который позволит использовать плутоний снова.

Этот шаг очень важен для Штатов, потому что на протяжении последних десятилетий пятая часть электроэнергии в стране вырабатывается за счет импортируемого топлива. Основным поставщиком обогащенного урана для американских атомных электростанций до сих пор является Россия: в 2025 году 20% обогащенного урана для реакторов поставляла именно Москва.

Министерство энергетики США планирует разорвать эту зависимость. Пять ядерных компаний — Oklo, Exodys Energy, SHINE Technologies, Standard Nuclear и Flibe Energy — получат доступ к 20 тоннам плутония времен холодной войны в рамках новой программы. Они должны будут переработать радиоактивный материал, чтобы сделать из него топливо для своих реакторов.

Переговоры еще не завершены, но уже сейчас идею активно обсуждают. Критики говорят, что США уже пытались переработать излишки оружейного плутония в топливо для АЭС, но производство топлива так и не началось, хотя на завод в Южной Каролине были потрачены миллиарды долларов. Многие эксперты опасаются, что нынешняя программа может стать повторением того провального опыта.

Однако, как пишет The Hill, ситуация в 2026 году качественно иная. Это не государственный проект, который будет существовать на деньги американских налогоплательщиков, а привлечение частных инвестиций для того, чтобы покрыть расходы на переработку топлива. Компания Oklo уже заявила, что планирует вложить в проект до двух миллиардов долларов. Эти средства пойдут на строительство современной инфраструктуры по производству реакторного топлива в партнерстве с европейским девелопером Newcleo.

Более того, как отмечает издание, производство реакторного топлива сейчас очень востребовано в США. Страна сможет запустить АЭС на переработанном плутонии, пока власти рассматривают возможность увеличить производство обогащенного урана, который использовался для этих целей традиционно.

Еще одно важное преимущество переработки плутония для нужд производства электроэнергии — сам факт наличия у США радиоактивного материала. Если программу не запустят, проблему плутония все равно придется решать. Пока единственной альтернативой является его захоронение в подземном хранилище в Нью-Мексико, которое, по некоторым оценкам, может обойтись в 20 миллиардов долларов.

Таким образом, как пишет The Hill, выбор стоит не между рискованной программой и безболезненным сохранением статус-кво, а между эффективным использованием ресурса частными компаниями или тратой 20 миллиардов долларов на его захоронение.