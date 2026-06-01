Иран не уведомил президента США Дональда Трампа о решении приостановить переговоры из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом глава Белого дома сообщил NBC News.

При этом Трамп назвал решение Тегерана нормальным.

«Если честно, по-моему, мы слишком много болтаем. Я думаю, что было бы очень хорошо помолчать, и это могло бы продолжаться долго», — цитирует американского лидера в своем Х журналист NBC Гаррет Хааке.

Трамп добавил, что приостановка переговоров не означает возобновления бомбардировок со стороны США.

«Это не значит, что мы пойдем и начнем сбрасывать бомбы повсюду. Мы просто будем молчать. Мы сохраним блокаду», — заявил он.

Президент США добавил, что готов ждать «сколько угодно», и отметил, что Иран «теряет целое состояние».

В разговоре с CNBC Трамп заявил, что ему «абсолютно все равно», если Иран прекратит переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. Политик добавил, что не беспокоится и по поводу цен на нефть, которые резко подскочили после сообщений иранских СМИ о том, что Тегеран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив.

«Я думаю, что цены на нефть резко упадут в самом ближайшем будущем», — сказал Трамп.

Позже он сообщил в соцсети Truth Social, что поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по словам Трампа, пообещал не направлять войска в Бейрут. Президент добавил, что также провел через посредников «очень хороший» телефонный разговор с представителями движения «Хезболла», и те согласились прекратить обстрелы.

Ранее 1 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников из-за израильских ударов по югу Ливана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что режим прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном «без каких-либо двусмысленностей» подразумевал прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Глава МИД возложил ответственность за нарушение договоренностей на США и Израиль.