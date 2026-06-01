Российские миллиардеры начали добровольно переводить в национальный бюджет «безвозмездные платежи». Об этом пишет «Эксперт» со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одной из крупнейших компаний РФ.

По словам неназванного чиновника, российское руководство ожидает к концу года поступление в размере около 300 млрд рублей, однако эта сумма носит лишь приблизительный характер, так как конкретные договоренности не фиксировались в документах.

Один из собеседников издания добавил, что переводы в бюджет осуществляются со счетов небольших компаний и фондов, причем предприниматели разбивают суммы на несколько платежей.

Как отмечает «Эксперт» со ссылкой на информацию правительственного портала «Электронный бюджет», на 27 мая объем безвозмездных платежей со стороны негосударственных предприятий достиг 220 млрд рублей, в то время как в законе о бюджете было заложено поступление подобных доходов в размере 1,7 млрд рублей на весь 2026 год.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев призвал сравнивать поступления в казну от негосударственных организаций не со всеми бюджетными расходами, а с дополнительным разрывом между доходами и расходами, возникшим после утверждения финансовых планов. По его словам, сумма в 300 млрд рублей может компенсировать порядка 10―15% незапланированного дефицита.

В конце марта The Financial Times (FT) писала со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями бизнеса якобы попросил крупных бизнесменов внести «пожертвования» в бюджет страны, в том числе для продолжения военной операции на Украине.

Источники издания утверждали, что о готовности выделить средства заявили сенатор Сулейман Керимов и предприниматель Олег Дерипаска.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал неправдой, что инициатива пожертвований в бюджет якобы исходила от Путина. О том, что со стороны президента не было принуждения к выплатам, сообщил также источник Forbes.

По словам представителя Кремля, один из участников встречи «действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение».

Песков отказался назвать имя человека, озвучившего эту идею. Источник «Эксперта», близкий к одному из участников встречи с президентом, утверждает, что это был Керимов. По словам собеседника издания, для других представителей бизнеса предложение стало неожиданностью, и они оказались в «неловком положении».