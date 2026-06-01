Туристам из России стоит в ближайшие месяцы воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты из-за нестабильной обстановки в регионе. Об этом сказал «Абзацу» стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов.

Эксперт призвал с большой осторожностью относиться к поездкам в арабские страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке и обратить внимание на более надежные и безопасные направления — Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Турцию, Египет и Шри-Ланку.

Абасов добавил, что постепенное наращивание числа рейсов в ОАЭ пока что не позволяет рассчитывать на возвращение к показателям 2025 года.

Аналитик назвал позитивным техническим сигналом запуск первого прямого рейса из России в Дубай, однако отметил, что увеличение частоты полетов со стороны перевозчиков пока что не приводит к восстановлению организованного туризма.

В частности, аналитик обратил внимание на проблемы с продажами пакетных туров в ОАЭ. По его словам, в 2026 году число полетов в Дубай сократилось на 20,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а объем отказов от забронированных туров достигал 30%.

Эксперт предположил, что организованный туристический поток сможет полноценно восстановиться к началу высокого сезона в октябре. При этом Абасов отметил, что для туристов, «готовых нести все риски», направление уже доступно.

Конец весны и начало лета, по словам собеседника «Абзаца», останутся переходным периодом, а основными трудностями, с которыми предстоит столкнуться желающим посетить ОАЭ, Абасов назвал цену билетов, ограниченную полетную программу, изменения в расписании и риск нового обострения обстановки в регионе.