Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву прорабатывается. Это RTVI подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее посол России в Баку Михаил Евдокимов сообщал, что такой визит может состояться в июле.

«Визит прорабатывается», — ответила Мария Захарова на вопрос RTVI о его дате.

Ранее посол России в Баку Михаил Евдокимов рассказал агентству Report, что стороны согласовывают дату визита министра иностранных дел Азербайджана, который может состояться в июле. Также, по словам дипломата, в сентябре в Азербайджане запланирована международная оборонная выставка ADEX, на которую может приехать министр обороны России Андрей Белоусов.

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана выпустили совместное заявление — в нем стороны подтвердили, что урегулировали последствия авиакатастрофы пассажирского самолета AZAL 25 декабря 2024 года. Она вызвала серьезный кризис в отношениях двух стран. Борт, направлявшийся из Баку в Грозный, получил внешние повреждения и упал в Казахстане под Актау.

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций», — говорится в заявлении дипведомств.

Согласно официальной формулировке документа, крушение произошло «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

Пресс-служба Кремля сообщала, что через несколько дней после катастрофы в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся по инициативе Москвы, президент России Владимир Путин «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».