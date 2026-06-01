Несколько стран Евросоюза намерены предложить восьми-десяти государствам, не входящим в блок, создать центры для мигрантов, которым европейские правительства отказали в предоставлении убежища. Об этом рассказали Politico трое дипломатов из ЕС.

Среди государств, которым хотят предложить такую идею, один из собеседников назвал Казахстан и Узбекистан.

«К концу года было бы хорошо иметь четкий план проекта — то есть, чтобы одна страна заявила о готовности к реальным переговорам», — сказал второй дипломат.

Портал напоминает, что 1 июня в ЕС планируют завершить переговоры по «Регламенту о возвращении» — ключевому законодательному акту, призванному урегулировать депортацию нелегальных мигрантов и лиц, которым отказано в убежище. На этом фоне возникла идея создать «хабы возвращения» в государствах за пределами Евросоюза.

На фоне роста поддержки в Европе крайне правых партий лидеры стран блока стремятся доказать, что активно принимают меры по борьбе с нелегальной миграцией, поясняет сайт.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер при обсуждении вопроса сослался на недовольство европейцев тем, что из сотен тысяч мигрантов, подлежащих депортации, реально удается выслать меньше трети.

В 2022 году было депортировано только 16% мигрантов, обязанных покинуть ЕС. В 2025 году этот показатель вырос до 28% — выслали около 135 тыс. человек, тогда как решение о депортации было принято в отношении почти 500 тыс.

По данным Politico, Австрия, Дания, Германия и Греция работают над созданием совместных «центров возвращения» и пунктов обработки заявлений на предоставление убежища за пределами ЕС.

Франция и Германия настаивают, чтобы «центры возвращения» были созданы сразу же после того, как соглашение по регламенту будет подписано. Однако эта инициатива подвергается резкой критике со стороны правозащитников.