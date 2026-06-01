В Кремле считают незаконным и граничащим с пиратством задержание Францией танкера Tagor, следовавшего из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — сказал Песков.

По его словам, Москва продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов с учетом «имеющегося вот этого негативного опыта».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 31 мая французские ВМС при поддержке партнеров, в том числе Великобритании, задержали в Атлантическом океане шедший из России нефтяной танкер Tagor, в отношении которого действуют международные санкции. Операция была проведена «в строгом соответствии с морским правом», указал французский лидер.

По данным VesselFinder, перехваченное судно ходит под флагом Мадагаскара, в конце мая оно находилось вблизи западного побережья Норвегии и направлялось из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

Посольство РФ в Париже сообщило, что капитан танкера Tagor является гражданином России. Дипмиссия запросила у властей Франции данные о возможном наличии россиян среди других членов экипажа.

Это уже не первый случай задержания танкера, связываемого с Россией, со стороны европейцев. Они носят единичный характер, а суда, как правило, позже освобождают. Так, 20 марта Франция задержала в Средиземном море судно Deyna, который впоследствии был отпущен. В январе французские ВМС перехватили нефтетанкер Grinch, который отпустили спустя примерно месяц.