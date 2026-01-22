Французские военно-морские силы в четверг утром задержали в Средиземном море нефтяной танкер, «следовавший из России» и который может быть связан с так называемым российским «теневым флотом». Об этом в соцсети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, судно находится под международными санкциями и «подозревается в использовании ложного флага». Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии нескольких союзников Франции и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подчеркнул Макрон.

Он добавил, что сейчас проводится судебное расследование.

«Мы ничего не оставим без внимания. Мы полны решимости обеспечить соблюдение международного права и гарантировать эффективность санкций», — заявил французский президент. Название танкера Макрон не раскрыл.

Портал Maritima пишет, что речь идет о нефтяном танкере-сухогрузе Grinch, который шел из Мурманска и был задержан в Альборанском море (рядом с Гибралтаром) в связи с предположениями об использовании «фальшивого флага». Судно, по данным MarineTraffic, ходит под флагом Коморских островов.

Поднявшийся на борт военно-морской спецназ проверил документы и, связавшись с прокурором Марселя, «подтвердил сомнения относительно законности используемого флага». В итоге тот разрешил задержать судно, уточняет Maritima.

«По запросу марсельской прокуратуры Grinch был перенаправлен. В настоящее время он сопровождается кораблями военно-морских сил Франции к безопасному месту стоянки, где будет проведена более тщательная проверка», — отмечается в сообщении.

UPD: посольство России в Париже сообщило, что власти Франции не уведомляли о задержании шедшего из РФ танкера. Сейчас российские дипломаты выясняют, есть ли соотечественники среди экипажа задержанного в Средиземном море судна.