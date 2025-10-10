Посол Франции в России Николя де Ривьер не считает недавний арест танкера с российской нефтью пиратством и что в дальнейшем подобные шаги спровоцируют эскалацию. Об этом дипломат заявил в специальном интервью RTVI.

«Это судно, которое шло мимо берегов Сен-Назера в открытом море, было остановлено французским флотом совершенно законным образом. Это предусмотрено конвенцией Монтего Бэй (Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. — Прим.RTVI). Мне кажется, 110 статьей», — сказал Николя де Ривьер.

Дипломат полагает, что процедурных нарушений с французской стороны не было.

«Проверили флаг. Как вы, может быть, знаете, у данного судна было несколько имен, но в данном случае, пока оно шло мимо Франции, называлось «Боракай». А раньше было другое имя. Шло под Бенинским флагом — это маленькая страна западной Африки. Капитан был китайцем. Поэтому французский флот решил всё это проверить: насколько действительный был флаг, экипаж и так далее. Значит, всё проверили с китайским капитаном, и судно пошло дальше», — рассказал посол, отвечая на вопрос о том, какие у Франции есть инструменты анонсированной борьбы с «теневым флотом» России, к которой призывал в том числе президент страны Эммануэль Макрон.

В Москве называют такие задержания актами «пиратства», а также считают неправомерным и противоречащим международному морскому праву сам термин «теневой флот», который используют в США и ЕС в отношении судов, провозящих российскую нефть в обход западных санкций.

«Всё это я говорю потому, что нас обвинили в пиратстве. А это совсем не так. Всё было сделано в строгом соответствии с международным правом и с конвенцией Монтего Бэй. <…> Если идет судно, даже в открытом море, под флагом, который можно описать как не соответствующий регистрации, и если вся операция, скорее всего, попытка скрыть истинное предназначение судна, то мы имеем право проинспектировать, проверить и применять те правила, которые к нему применяются, то есть санкции Евросоюза», — настаивает Николя де Ривьер.

По мнению собеседника RTVI, нет оснований думать, что подобные шаги Парижа приведут к эскалации, поскольку Москва обещала принимать ответные меры.

«Дальше важно, что можно объяснить, вести диалог, и, думаю, нет причин враждебно реагировать на то, что просто является применением Конвенции по морскому праву и мер, принятых Евросоюзом», — считает посол Франции.