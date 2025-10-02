Французский президент Эмманюэль Макрон предложил европейским странам задерживать «на несколько дней или недель» нефтяные танкеры из «теневого флота» России. Такое заявление глава Франции сделал на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает Euractiv. Накануне Франция задержала корабль, якобы используемый Москвой для обхода западных санкций.

По мнению Макрона, европейцам необходимо скоординировать свои усилия, чтобы задерживать подозреваемые в связях с Россией танкеры «даже на несколько дней или недель». Это, в свою очередь, позволит «уничтожить бизнес-модель» и вынудит «теневой флот» «организовать свою работу по-другому», считает президент Франции.

«Чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, поскольку это явно снизит возможности финансирования военных действий», — подчеркнул Макрон.

Глава Франции также предложил европейцам обсудить свое предложение «в рамках „коалиции желающих“ и в тесном сотрудничестве с НАТО, чтобы понять, как оптимизировать такие совместные действия».

Более того, Макрон призвал последовать недавнему примеру французских властей. 28 сентября Франция задержала у берегов Сен-Назера на западе страны нефтяной танкер Pushpa под флагом Бенина, якобы принадлежащий «теневому флоту» России.

Как пишет Le Monde, корабль вышел из российского порта Приморск 20 сентября и следовал в Вадинар на западном побережье Индии. В этом городе располагается второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны, доля в котором принадлежит «Роснефти» и который с июля находится под европейскими санкциями.

Однако, согласно данным Marine Traffic, на которые ссылается издание, путь танкеру Pushpa перекрыло французское военное судно. После начала судебного расследования 1 октября капитан задержанного корабля и его помощник были взяты под стражу.

«Этот экипаж допустил очень серьезные нарушения, которые оправдывают сегодняшнее возбуждение судебного разбирательства», — заявил Эмманюэль Макрон 1 октября.

Вместе с тем президент Франции призвал относиться с «повышенной осторожностью» к утверждениям, что танкер Pushpa якобы мог быть использован в качестве стартовой площадки для беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Дании в конце сентября. По данным Marine Traffic, в те дни корабль находился в датских водах, однако эти места часто пересекают «сотни судов, перевозящих российскую нефть», отмечает Le Monde.