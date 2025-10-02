Европа сталкивается с гибридными угрозами и должна усилить свою оборону, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По ее словам, страны ЕС должны перевооружиться уже к 2030 году.

Глава датского правительства также отметила, что считает объем помощи Украине недостаточным.

«Я не хочу сказать, что мы ничего не делаем; мы делаем довольно много. Надеюсь, все понимают, что Украина теперь является передовой линией обороны Европы. Мы усердно работаем, но нам нужно торопиться. Поэтому, если мы говорим о перевооружении Европы к 2035 году, то уже слишком поздно. Нам нужно быть в состоянии защитить себя к 2030 году. Нам нужно сделать все возможное, чтобы ещё быстрее повысить обороноспособность», — сказала Фредериксен.

Кроме того, добавила датский премьер, Европа должна «сосредоточиться на кибератаках, рисках саботажа и разработать способы противодействия этим угрозам».

Ранее Фредериксен заявила после саммита ЕС, что Европа на фоне инцидента с БПЛА в Польше и Дании «должна быть в состоянии защитить себя».

«Нам необходимо наращивать производство беспилотников и средств борьбы с ними, включая создание европейской сети мер по борьбе с беспилотниками, которая сможет защитить и, конечно же, нейтрализовать вторжение извне», — добавила она.

Речь идет о так называемой «стене дронов» — системе, которая, по мнению европейских лидеров, позволит защитить страны ЕС от вторжения беспилотников на фоне конфликта Киева и Москвы. Эту инициативу поддержал в том числе генсек НАТО Марк Рютте. При этом пока нет ясности, как это будет реализовано и сколько потребует средств.

Это не первый раз, когда Фредериксен призывает к перевооружению Европы к 2030 году. С аналогичным заявлением она выступала в июне. Тогда премьер отметила, что у ЕС «заканчивается время» на то, чтобы успеть к назначенному сроку.

Фредериксен также напомнила, что с 1 июля 2025 года председательство в Совете ЕС перейдет к Дании. По ее словам, в первую очередь нужно «восстановить военную промышленность в Европе». Ключевую роль, добавила премьер, в этом должна сыграть Германия.