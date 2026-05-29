В случае возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ее перехода на стандарты ЕС Москва будет вынуждена свернуть совместную с Ереваном работу в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

От участия в ЕАЭС Армения получает различные преимущества, в том числе беспошлинную торговлю, общие нормы, упрощенную логистику, низкие цены на энергоносители, а также активное инвестирование, заявил глава государства. Однако в случае выхода страны из объединения «всю нашу работу в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов» с республикой, придется свернуть, а Москва будет вынуждена разорвать экономические соглашения с Ереваном, указал Путин.

Президент перечислил возможные последствия этих шагов:

повышение цен на энергоносители,

восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин,

прекращение признания документов в области техрегулирования и санитарных норм,

сокращение туризма, рынка услуг, в том числе транспортных,

необходимость для граждан Армении покупать патенты для работы в России,

восстановление разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков,

повышение уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутрироссийских до уровня стран СНГ.

По предварительным оценкам РФ, из-за роста цен на энергоносители при вступлении в ЕС Армения может потерять до 14% ВВП, отметил российский лидер.

Путин рассказал о разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном касательно политического курса республики.

«Я Николу Воваевичу говорил: „Всё, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решений. Как вы скажете — так и будет“», — сказал он.

По словам президента, какие бы решения Армения ни приняла о дальнейшем пребывании в ЕАЭС, это не испортит гуманитарные и политические связи России с республикой.

«Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Всё надо посчитать, внимательно посмотреть и принять решение. Я уже упоминал об этом, кризис на Украине когда-то начался с попыток присоединения к ЕС. Мы же не были против», — отметил глава государства.

В то же время Путин отметил, что Москва указывала, что, в отличие от Европы, в ЕАЭС действуют более жесткие фитосанитарные нормы. По его словам, требования к товарам в объединениях существенно различаются. «У нас очень много вещей просто несовместимых», — сказал президент, отметив, что одномоментно «совместить одно с другим практически невозможно».

Как рассказал Путин, Пашинян сам говорил, что хотел бы провести референдум «по вопросу куда идти Армении»: в ЕАЭС или ЕС. «Мы хотели, чтобы этот референдум прошёл как можно раньше», — добавил российский лидер.