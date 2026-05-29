Президент РФ Владимир Путин прокомментировал утверждения румынских властей о причастности России к падению беспилотника в Румынии.

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — сказал глава государства во время пресс-конференции с журналистами в Астане.

Он напомнил, что ранее украинские беспилотники залетали в Финляндию, Польшу и страны Балтии.

«Первая реакция была точно такая же, как в Румынии — «вот караул, русские идут, русские бьют». Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», — отметил президент.

Путин допустил, что в случае с инцидентом в Румынии речь идет о падении украинского дрона. Если Москве передадут объективные данные о произошедшем, российская сторона проведет расследование и даст свою оценку, добавил глава государства.

