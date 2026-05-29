Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая будет ограничен ввоз в Россию плодоовощной продукции десяти компаний из Узбекистана.

В ведомстве заявили, что ограничения затронут узбекистанских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений:

Exporia Trade,

Glow Fruit,

Sardobaagroeksport,

Buxoro Meva Sabzovotchilik Exporti,

Gani Bobo Bogi,

BMB Global Savdo,

New Agroquva,

Amir Grens,

Zamora,

Mirfayz-Parfyum Invest.

Решение принято «в целях обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории», а также в связи с участившимися случаями несоответствий при поставках подкарантинных товаров из Узбекистана в Россию, говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года было зафиксировано 132 случая обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов.

«Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность узбекистанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию плодоовощной продукции», — резюмировали в ведомстве.

В конце мая Россельхознадзор ограничил ввоз ряда товаров из Армении. Под ограничения попали в том числе цветы, некоторые вина и коньяки и минеральная вода «Джермук». С 30 мая вступит в силу запрет на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников выразил мнение, что российский рынок не почувствует негативного эффекта от ограничений на поставку продукции из Армении. Целью этих мер министр назвал предупреждение негативного развития событий. Решетников допустил, что избранный Арменией политический путь «рано или поздно приведет к невозможности нахождения в ЕАЭС».