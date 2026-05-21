Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении, сообщается на сайте службы.

Мера будет действовать «до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов». Решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России».

«Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было зафиксировано 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор допускал, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе цветочная, из стран, ввоз из которых запрещен.

20 мая секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на заседании специальной рабочей группы Совбеза, что Армения предприняла «ряд действий однозначно недружественного характера», которые «не отвечают духу союзнических отношений с РФ», передает ТАСС. В их числе он назвал присоединение страны к Международному уголовному суду (МУС), выдачу российских граждан третьим странам, ухудшение условий для работы компаний РФ, а также предоставление властям Украины трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване «для угроз в адрес Российской Федерации».

По словам Шойгу, Армения на регулярной основе солидаризируется с позицией Евросоюза по международным вопросам, а стратегическим партнером республики в 2025-2026 годах стал «ряд недружественных России государств».

Говоря об отношениях Москвы и Еревана, секретарь Совбеза указал, что сотрудничество и стратегическое партнерство двух стран — это «улица с двусторонним движением».