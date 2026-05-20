Южнокорейский люксовый бренд Gentle Monster совместно с Google и Samsung на конференции Google I/O 2026, состоявшейся 19 мая 2026 года в Маунтин-Вью, официально представил свои первые умные очки под названием «Intelligent Eyewear».

Устройство создано на платформе Android XR, аппаратную часть обеспечивает Samsung, а за дизайн отвечает Gentle Monster. Очки относятся к категории «audio glasses» — они не имеют встроенного дисплея, а все взаимодействие с ИИ-ассистентом Gemini происходит через голос и аудио. Пользователь может отдать голосовую команду «Окей Google», чтобы заказать кофе, получить пошаговую навигацию, синхронный перевод вывесок или отредактировать только что сделанное фото.

Очки оснащены скрытыми камерами и микрофонами, а при активации записи загорается светодиодный индикатор для уведомления окружающих. Устройство позиционируется как «компаньон смартфона» и запланировано к выходу осенью 2026 года.

Ранее Google инвестировал 100 миллионов долларов в Gentle Monster, приобретя 4% акций компании, а глава Google Сундар Пичаи тогда заявил, что умные очки должны быть предметом моды, который помогает пользователю забыть, что он их носит.