Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Слова американского лидера приводит Clash Report.

«Я думаю, это хорошо. Я лажу с ними обоими», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Глава Белого дома рассказал, что следил за церемонией встречи президента России в Китае.

«Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как у меня. <…> Думаю, мы превзошли их. Хорошая команда», — отметил Трамп.

Он добавил, что находится в хороших отношениях как с Путиным, так и с Си Цзиньпином.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. На следующий день в Пекине состоялись переговоры лидеров РФ и КНР. Встречи прошли как в двустороннем, так и в расширенных форматах. Стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений, а также продлили договор о добрососедстве. Всего было подписано около 40 документов о сотрудничестве в разных областях.

Трамп находился с госвизитом в Китае с 13 по 15 мая. Это была его первая поездка в КНР с 2017 года. В ходе встреч Трамп и Си обсудили двусторонние отношения и торговые ограничения, а также ситуацию вокруг Ирана и Тайваня. Американский лидер объявил, что стороны заключили «фантастические торговые соглашения».