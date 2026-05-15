Китай согласился купить у США самолеты Boeing, впервые почти за десять лет. Об этом рассказал президент Дональд Трамп в эфире канала Fox News после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

После первого дня переговоров США и Китая Си Цзиньпин согласился купить у компании Boeing 200 самолетов. Условия сделки, включая сроки поставки и модели самолетов, пока не разглашаются. Генеральный директор Boeing Келли Ортберг был членом американской делегации на переговорах в Пекине.

Трамп заявил, что масштабы закупки, на которую готова пойти китайская сторона, превосходят ожидания компании Boeing.

«Это создаст много рабочих мест, очень много. Boeing хотел 150, а получил 200», — сказал Трамп.

Тем не менее акции компании Boeing упали на 4,1% на фоне новостей о грядущей сделке. Reuters отмечает, что озвученные президентом Трампом договоренности оказались намного скромнее, чем ожидали аналитики.

В марте Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что после встречи лидеров США и Китая Boeing закроет сделку как минимум на 500 самолетов. Речь шла о модели Boeing 737 MAX и, возможно, о более дорогих широкофюзеляжных самолетах 787 Dreamliner и 777.