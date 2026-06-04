Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ провести инспекцию на АЭС в Бушере, однако не дал им проверить состояние и местонахождение запасов обогащенного урана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

В докладе говорится о растущей обеспокоенности иранскими запасами урана, обогащенного почти до оружейного уровня: этого объема, по оценке агентства, может хватить примерно на десяток боеголовок. При этом визит в Бушер не снял обеспокоенности агентства по поводу урановых запасов в исламской республике.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь призвал Тегеран разрешить инспекторам агентства возобновить проверки, а также к дипломатическому урегулированию между Израилем, США и Ираном, чтобы вывести ситуацию из тупика.

В конце мая источники Reuters сообщили о директиве верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи о запрете на вывоз обогащенного урана в другие страны. Собеседники агентства утверждали, что иранские власти считают такой шаг ослаблением страны.

Президент США Дональд Трамп, по словам израильских официальных лиц, пообещал вывезти из Ирана запасы урана, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. По их словам, американский лидер заявил, что окончательное мирное соглашение обязательно будет содержать такой пункт.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, ссылаясь на утечку иранских документов, что одним из условий Тегерана для заключения долгосрочного перемирия с Вашингтоном является передача обогащенного урана России, а не США. Помимо этого, обсуждалась возможность длительной заморозки ядерной программы, а не ее полного свертывания.