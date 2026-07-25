Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, пообещавший ужесточить борьбу с наркоторговлей, раньше сам защищал обвиняемых по таким делам в США и попадал в поле зрения американских прокуроров. Об этом пишет The New York Times (NYT). Обвинений при этом ему не предъявляли.

Как сообщает газета, интерес к де ла Эсприэлье, в прошлом бизнесмена и юриста, возник у федеральных прокуроров во Флориде и Нью-Йорке в связи с делом его клиента — колумбийского бизнесмена Алекса Сааба. В частности, американские власти подозревали, что часть активов Сааба была получена незаконным путем, и они изучали, как его средства проходили через финансовую систему США.

Как рассказали изданию пять человек, знакомых с ходом расследования, бывшего юриста проверяли не за то, что он представлял интересы Сааба, а именно в связи с движением денег клиента. В чем конкретно состоял предмет проверки, неизвестно. Обвинений де ла Эсприэлье официально не выдвигали.

После переезда в Майами около 2013 года де ла Эсприэлья, имевший лицензию только в Колумбии, открыл офис и привлек к работе местных адвокатов. NYT относит его к кругу «адвокатов белого порошка» — дорогостоящих защитников, представляющих латиноамериканских клиентов по делам о наркотиках и нередко добивающихся для них смягчения наказания в обмен на сотрудничество со следствием.

Одним из самых заметных клиентов юриста был Сааб. По словам де ла Эсприэльи, тот обратился к нему в 2013 году по «репутационным вопросам». Это произошло после того, как венесуэльские и колумбийские журналисты заинтересовались, каким образом малоизвестный предприниматель получил венесуэльский госконтракт дороже $150 млн на поставку материалов в рамках жилищной программы.

Политик утверждает, что убеждал Сааба сотрудничать с американскими властями и организовывал ему встречи с федеральными агентами, однако тот отказался. По его версии, отношения были разорваны в 2019 году, когда бизнесмену предъявили обвинения и ввели против него санкции.

Среди знакомых и сотрудников де ла Эсприэльи в Майами был Хорхе Луис Эрнандес. По словам трех источников NYT, он работал на будущего президента.

В судебных материалах Эрнандес фигурирует как помощник юриста в нескольких фирмах Южной Флориды, а также давний информатор федеральных структур, включая Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Ранее он признал, что десятилетия назад перевозил партии наркотиков из Колумбии на катерах для командиров правых военизированных формирований.

Позднее Эрнандес и бывший профессор Университета Майами Брюс Бэгли признали вину в отмывании более $2,5 млн, выведенных с зарубежных счетов Сааба на американские. Как следует из материалов дела, переводы 2017—2018 годов предназначались американским адвокатам бизнесмена за консультации и сопровождение его встреч с властями США, на которых Сааб передавал сведения о правительстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Имена защитников в документах скрыты, и указаний на их участие в схеме материалы не содержат. Сейчас Эрнандес находится под стражей по отдельному делу о мошенничестве.

В ответ на запрос NYT администрация избранного президента заявила, что он «никогда не был объектом расследования и никогда не обвинялся» по упомянутым вопросам, а его поведение как юриста и частного лица было «абсолютно безупречным». Подробно комментировать историю там не стали, сославшись на то, что она уже обсуждалась во время кампании.

Открытых расследований против де ла Эсприэльи в США нет, утверждали и американские законодатели-республиканцы. Сенатор от Огайо Берни Морено говорил, что его проверяли официальные лица США, а конгрессвумен от Флориды Мария Эльвира Салазар заявила в день выборов в Колумбии, что никаких расследований в отношении политика не ведется. Минюст США комментировать ситуацию отказался.

При этом сам де ла Эсприэлья подтверждал, что знал Эрнандеса, но публично не говорил, что они работали вместе. Во время кампании их связь стала предметом критики после публикации совместных фотографий.

Его соперник на выборах Иван Сепеда после голосования потребовал объяснений о работе и связях политика в США и призвал сторонников к «мирному сопротивлению», пока ответов не будет.

Их тандем выглядел странно выглядел странно, отмечает NYT: Сааб работал с венесуэльскими чиновниками, тогда как де ла Эсприэлья был жестким противником Мадуро, а в 2018 году даже выпустил книгу, в которой обосновывал необходимость его убийства.

Сааб сейчас снова находится под стражей в США. В 2019 году ему предъявили обвинения в отмывании денег, в 2020-м задержали в Кабо-Верде, а в 2021-м выдали американским властям. В декабре 2023 года Джо Байден помиловал бизнесмена в рамках обмена заключенными, и тот вернулся в Венесуэлу. В мае 2026-го Каракас выдал его США, где Саабу предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств — до 20 лет лишения свободы. Американские следователи считают его финансовым оператором Мадуро, который в начале этого года был задержан и ожидает суда в Нью-Йорке.

Де ла Эсприэлья, прежде не имевший политического опыта, победил во втором туре 21 июня после публичной поддержки президента США Дональда Трампа. Разрыв оказался минимальным — 49,7% против 48,7% у Сепеды. Полномочия он принимает 7 августа и обещает помочь Вашингтону в региональной кампании против наркоторговли: ужесточить борьбу с «наркотеррористами», наносить удары по судам, которые считают перевозящими наркотики, и добиваться экстрадиции обвиняемых.