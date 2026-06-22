Юрист и бизнесмен, крайне правый кандидат от движения «Защитники Родины» Абелардо де ла Эсприэлья победил во втором туре президентских выборов в Колумбии. После обработки почти 100% бюллетеней он набрал 49,66% голосов.

Соперник де ла Эсприэльи, сенатор и сторонник уходящего главы государства Иван Сепеда набрал 48,7% — с отставанием от победителя примерно на 250 тыс. голосов, пишет агентство Reuters.

«Я буду руководителем для всех колумбийцев, для тех, кто голосовал за меня, и для тех, кто выбрал другого кандидата», — сказал он.

Ранее де ла Эсприэлья говорил, что в случае победы он выведет Колумбию из ООН, Организации американских государств (ОАГ) и Межамериканского суда по правам человека. По его словам, «ООН и ОАГ — это политические директивы левых, которые не принесли никакой пользы».

Также победитель президентской гонки говорил, что прекратит переговоры с вооруженными группировками, разрешит гражданам владеть оружием и восстановит дипотношения с Израилем.

Президент США Дональд Трамп позвонил де ла Эсприэлье, поздравив его.