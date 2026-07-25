Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт между Москвой и Киевом и вернуться к стамбульским договоренностям. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в Омске 25 июля.
Природа противостояния, по его словам, «не совсем понятна для многих», и провел параллели с военными действиями между Баку и Ереваном из-за Карабаха.
«С самого начала я говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, был конфликт <…> между Азербайджаном и Арменией. Там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны — они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять», — сказал Токаев.
При этом он подчеркнул, что российский президент «проявил максимум дипломатической гибкости» во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.
«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты?» — предложил казахстанский лидер. По его словам, двигаться к «долгожданному» миру можно под гарантиями великих держав, включая Россию.
При этом сам Токаев отказался выступать посредником в урегулировании. По его словам, Россия — «великая страна», а русский народ — «великий народ», который «сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня».
Президент Казахстана добавил, что происходящее необходимо остановить: «Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов — России и Украины. Все это надо останавливать». Он также подчеркнул, что Астана привержена стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Москвой.
Путин в ответ пообещал в деталях проинформировать коллегу о ситуации вокруг Украины. Двусторонние отношения он охарактеризовал как стратегические.
«Отношения наши развиваются, развиваются успешно. Они действительно — не на словах, а на деле — носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году у нас почти 28 миллиардов [долларов], 27,8, если точно, — прилично. А за первые пять месяцев текущего года [он] еще прибавил свыше 4%, во всяком случае, по данным нашей статистики», — заявил российский лидер.
Перспективы, по его оценке, определяют инвестиции: в казахстанской экономике работают 70 проектов с участием российского бизнеса общим объемом около $30 млрд, что делает Россию крупнейшим инвестором республики. Направления вложений он назвал хорошо диверсифицированными — от металлургии и машиностроения до энергетики и фармацевтики.
В опубликованной 19 июня статье глава МИД России Сергей Лавров писал, что европейские страны стремятся «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и затем ввести на Украину контингенты британо-французской «коалиции желающих». Позднее Лавров на встрече с главой американского Госдепа Марко Рубио подтвердил приверженность предложениям, выдвинутым американской стороной на встрече президентов РФ и США в Анкоридже.
Тезис о необходимости остановить конфликт Астана продвигает не первый год. В сентябре 2023-го, выступая вместе с германским канцлером, Токаев говорил, что Казахстан поддерживает немедленное прекращение военных действий и мирные переговоры на основе Устава ООН. Тогда же он констатировал: о готовности к диалогу заявляют обе стороны, однако платформа для него неясна.