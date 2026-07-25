Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт между Москвой и Киевом и вернуться к стамбульским договоренностям. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в Омске 25 июля.

Природа противостояния, по его словам, «не совсем понятна для многих», и провел параллели с военными действиями между Баку и Ереваном из-за Карабаха.

«С самого начала я говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, был конфликт <…> между Азербайджаном и Арменией. Там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны — они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять», — сказал Токаев.

При этом он подчеркнул, что российский президент «проявил максимум дипломатической гибкости» во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты?» — предложил казахстанский лидер. По его словам, двигаться к «долгожданному» миру можно под гарантиями великих держав, включая Россию.

При этом сам Токаев отказался выступать посредником в урегулировании. По его словам, Россия — «великая страна», а русский народ — «великий народ», который «сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня».

Президент Казахстана добавил, что происходящее необходимо остановить: «Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов — России и Украины. Все это надо останавливать». Он также подчеркнул, что Астана привержена стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Москвой.