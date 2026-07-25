Министр образования Индии Дхармендра Прадхан объявил об отставке на фоне продолжающихся несколько недель массовых протестов молодежного движения «Тараканов» (Cockroach Janata Party, CJP). Это первый за 12 лет правления Бхаратия джаната парти (БДП) случай, когда чиновник из ближайшего окружения премьера Моди ушел под давлением обществ, отмечает The Guardian.

О своем решении Прадхан сообщил в субботу, 25 июля, в соцсетях, уточнив, что направил соответствующее письмо премьер-министру.

«Я глубоко уважаю чаяния, чувства и законные ожидания молодежи страны», — написал экс-министр.

По его словам, решение принято «с учетом ситуации, возникшей у Джантар-Мантар и по всей стране», — чтобы «антинациональные силы не воспользовались этим положением».

Из-за чего вспыхнули протесты

В центре скандала — общенациональный экзамен NEET (National Eligibility cum Entrance Test), от результатов которого зависит поступление в индийские медицинские вузы. В начале мая его сдавали около 2,3 млн абитуриентов по всей Индии и за рубежом — в Дохе, Дубае, Сингапуре и Катманду. При этом мест было менее 130 тысяч.

Уже в день экзамена в соцсетях, включая Telegram, начали расходиться материалы, которые совпадали с реальными вопросами теста. Почти 120 вопросов из «слитых» версий, циркулировавших в штате Раджастхан, оказались идентичны заданиям экзамена. В городе Сикар, по данным СМИ, экзаменационные материалы продавались за суммы до 5 млн рупий (около $52 тыс.).

Это далеко не первый скандал вокруг NEET. В 2024 году экзамен подвергался критике после того, как более 80 абитуриентов набрали максимальный балл (720). До этого за всю историю испытаний — с 2016 года — такого результата смогли добиться в общей сложности лишь семь человек.

Через девять дней после экзамена проводящее NEET Национальное агентство по тестированию (NTA) объявило о его аннулировании — тест назначили на новую дату. Как позже признал глава NTA Абхишек Сингх, в системе есть «пробелы», над устранением которых ведется работа.

Эксперты объясняют повторяющиеся утечки хронической перегрузкой NTA. Оно ежегодно организует более 20 крупных централизованных экзаменов, в которых участвуют свыше 6 млн абитуриентов. При этом в агентстве числятся всего 38 человек со срочными контрактами. Еще 22 человек ему в помощь на период проведения экзаменов присылают из госорганов на местах, плюс 138 сотрудников работают на аутсорсе.

По словам представителей коучинговых центров, при подготовке, печати, транспортировке и доставке экзаменационных материалов задействовано слишком много «случайных» людей — и на каждом из этих этапов возможна утечка.

Для миллионов семей, многие из которых продавали имущество и годами копили деньги на дорогостоящую подготовку детей к экзамену, отмена теста стала личной катастрофой. По меньшей мере 13—14 молодых людей покончили с собой после аннулирования результатов. Родственники умерших говорят, что их «убила система», имея в виду халатность властей.

Как появилось движение CJP

Название движения родилось как интернет-мем. Председатель Верховного суда Индии Сурья Кант назвал безработных активистов «паразитами» и «тараканами». После этого 30-летний выпускник Бостонского университета Абхиджит Дипке создал пародийный сайт с лозунгом «Голос ленивых, безработных и хронически онлайн». После скандала с NEET интернет-шутка превратилась в полноценную политическую силу.

20 июля сотни тысяч человек вышли на улицы Дели — это была крупнейшая акция протеста в стране за последние годы. Полиция ожидала около 10 тыс. участников, но пришло более 100 тыс. человек. Правоохранители применили слезоточивый газ, дубинки и, по данным СМИ, дробовики с резиновыми пулями. Сотни протестующих получили травмы, некоторые попали в реанимацию.

Несовершеннолетняя Дикша Мишра, которая пришла поддержать пострадавшую от аннулирования теста сестру, пожаловалась на жестокость полиции:

«Мы пришли мирно, но они обращались с нами как с террористами. Полиция избивала нас так сильно! У некоторых кровь текла по лицу, были сломаны носы».

Жесткие действия силовиков лишь усилили протест — акции солидарности начались также в Калькутте и Мумбаи. Заметной фигурой движения стал инженер и общественный деятель Сонам Вангчук, объявивший голодовку в поддержку CJP. На 20-й день без пищи полиция насильно увезла его в больницу, что вызвало новую волну возмущения.

Протестующие возложили вину за кризис системы тестирования непосредственно на министра образования и потребовали его отставки.

«У меня была возможность учиться в университете Великобритании, но я выбрал остаться в Индии, потому что верю в свою страну. Однако это правительство лишило молодых людей надежд и мечтаний. Молодые люди умирали из-за их ошибок. Я умру за это дело, если потребуется», — поделился 21-летний студент-юрист Анирудд Гаутам.

Чем протест отличается от прежних акций

Аналитики, опрошенные The Guardian, отмечают: в отличие от протестов 2019—2020 годов, которые власти пытались представить как действия мусульман или «иностранных агентов», движение CJP носит подчеркнуто светский и патриотический характер.

Протестующие также создали собственную информационную экосистему в соцсетях, называя провластные СМИ «годи» (буквально — «ручные собачки»).

Молодой политик Аниш Гаванде связал масштаб протеста с разочарованием молодежи:

«Мы столкнулись с горькой реальностью: вся история, которую нам продала правящая партия БДП в 2014 году, так и не материализовалась. Обещания, данные за последние 12 лет, неоднократно нарушались, и крушение этой иллюзии высвобождает необузданную ярость, не похожую ни на что другое».

По его словам, произошедшее стало «грубым пробуждением» для власти, которой пора осознать, что «народ Индии нельзя заставить замолчать навсегда».

Что будет дальше

До добровольной отставки Прадхана премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ускорить расследование утечек, но отказывался увольнять министра образования — по данным СМИ, из опасения, что это подорвет лояльность в кабинете и будет воспринято как признак слабости.

Протестующие, однако, заявляли, что не уйдут, пока их требование не будет выполнено.

Теперь сторонники движения намерены добиваться более широких реформ — в частности, создания независимого органа по проведению экзаменов и привлечения к ответственности чиновников, виновных в утечках.

Аналитики отмечают, что CJP удалось привлечь общественное внимание к системной проблеме коррупции в образовательной сфере Индии, затрагивающей миллионы молодых людей по всей стране.

Уличные протесты, голодовки и акции гражданского неповиновения СМИ уже сравнивают с движением за независимость Индии, которое возглавлял Махатма Ганди.