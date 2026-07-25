Тринадцатый испытательный пуск ракетной системы Starship оказался «чертовски счастливым», отметили в компании SpaceX. Несмотря на жесткую посадку первой ступени в океан, орбитальный корабль запустил 20 работающих спутников, вошел в атмосферу и впервые уцелел при приводнении.

Пуск ракетной системы Starship состоялся с космодрома Starbase в Техасе в 6:51 по местному времени. Старт прошел без замечаний: все 33 двигателя Raptor включились, и спустя две минуты первая ступень совершила так называемое «горячее» отделение от корабля, начав снижение в воды Мексиканского залива.

Хотя Super Heavy удалось перезапустить для мягкой посадки ряд двигателей, касание воды оказалось довольно жестким: и зрители трансляции, и ведущий обратили внимание на избыточную скорость приводнения.

Как уточнила после полета компания SpaceX, только часть двигателей перезапустилась перед «жестким приводнением» первой ступени.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on the 13th flight test of Starship! pic.twitter.com/g27YJCQgiN — SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026

Дальнейший суборбитальный полет Starship над территорией Африки, завершившийся мягким приводнением в заданный район Индийского океана к западу от Австралии, оказался более успешным. Как и планировалось, корабль не достиг первой космической скорости и совершил полвитка вокруг Земли, проведя за это время запланированные манипуляции в космосе.

С борта корабля были запущены 20 рабочих прототипов спутников Starlink следующего поколения. Когда корабль находился почти в полной темноте в тени Земли, зрители трансляции могли в прямом эфире наблюдать за их выводом с помощью специального механизма, напоминающего диспенсер для леденцов.

Предыдущий, 12-й полет, стал первым пуском ракетной системы в данной конфигурации Starship V3. Тогда одной из целей была проверка работы этого механизма, выпустившего в космос несколько макетов.

В этот раз в космос были выведены работающие прототипы спутников размером 6 метров, которые после раскрытия солнечных панелей и антенн должны были проработать 20 минут и сгореть в атмосфере. За короткое время в космосе все они смогли установить связь с действующими спутниками группировки Starlink посредством лазерной связи. В ходе эксперимента шесть из запущенных спутников, используя камеры на борту, проинспектировали состояние теплозащитных щитов на поверхности корабля после их нагрева до высоких температур.

Запущенные спутники следующего поколения, которые собирают в Редмонде (Вашингтон), по размеру больше своих предшественников и мощнее. Их солнечные панели дают в два раза больше энергии, чем аппараты нынешнего поколения группировки, уточнили в компании.

Далее Starship выполнил еще одну важную задачу — в условиях вакуума перезапустил один из своих метановых двигателей Raptor на 14 секунд. Повторный запуск двигателей в космосе — важный этап будущих миссий, дающий возможность кораблю получить тормозной импульс и совершать контролируемый сход с орбиты.

С помощью тормозного импульса корабль совершил контролируемый сход в атмосфере, сделав свой «коронный» подскок с помощью аэродинамических рулей, завис вертикально над водой и плавно погрузился в воду под восторженные крики и аплодисменты зрителей трансляции в космическом центре.

Удача этого испытания в том, что корабль, объятый паром и пламенем, остался на плаву и не взорвался. Все предыдущие аналогичные приводнения заканчивались мощным взрывом на поверхности океана.

«Впервые мы посадили Starship в воду целым, — сказал ведущий трансляции Дэн Хуот, обратив внимание на то, что камеры, установленные на плавниках корабля, продолжали передавать изображение даже под водой. — Чертовски счастливый 13-й полет Starship».

Приводнение корабля произошло примерно через час после пуска, как и было запланировано.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/lHdEznFpT4 — SpaceX (@SpaceX) July 24, 2026

Starship состоит из двух частей — первой ступени Super Heavy и второй ступени, космического корабля Starship, которые в будущем должны стать полностью многоразовыми. Предполагается, что их повторное использование значительно снизит затраты на космические пуски.

Если полученные в ходе 13-го испытательного пуска данные покажут отсутствие серьезных замечаний, компания SpaceX может перейти к дальнейшему этапу — запуску Starship уже на полноценную орбиту вокруг Земли с последующей мягкой посадкой корабля на специальную башню в Техасе, как это уже было продемонстрировано с первой ступенью.

Эксперимент с выводом спутников показал работоспособность выбранной технологии. Планируется, что в будущем Starship сможет запускать на орбиту спутники связи Starlink и другие спутники огромными партиями.

Но главная задача Starship — стать частью системы доставки американских астронавтов на Луну и их возврата на Землю в связке с пилотируемым кораблем Orion. Однако выполнение этих планов идет с промедлением, и компании SpaceX необходимо будет освоить и продемонстрировать ряд критически важных технологий. Среди них — способность запускать несколько кораблей подряд за короткое время, поскольку лунную версию корабля надо будет заправлять на орбите Земли. Вторая задача — освоить заправку переохлажденным топливом одного корабля другим в космосе — технологию, которая никогда пока не применялась.

Как заявил эксперт в области спутниковых услуг консалтинговой компании TMF Associates Тим Фаррар, 13-й испытательный пуск показал, что Starship демонстрирует некоторый прогресс, но «все еще слишком далек от быстрой многоразовости всего корабля». Он указал на сохраняющиеся проблемы с перезапуском некоторых двигателей Raptor первой ступени.

«Любой подобный отказ при попытке посадки на стартовом столе компании может вызвать серьезное повреждение стартовой площадки», — предупредил эксперт.

За испытаниями следят и инвесторы SpaceX, которая вышла на IPO 12 июня, после чего ее акции подскочили на 67% со $135 до $225.64.