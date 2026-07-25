Минцифры ответило на запрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Делягина, который ранее поинтересовался, разрабатывает ли ведомство программные продукты для обхода ограничений недружественных стран в интернете. Парламентарию ответил замминистра Дмитрий Угнивенко (документ есть в распоряжении RTVI).

В своем запросе от 22 июня Делягин напомнил, что недружественные государства давно ограничивают россиянам доступ к привычным интернет-сервисам, и привел собственный пример: как экономист он лишен доступа к американской государственной статистике, необходимой для прогнозирования глобальных экономических тенденций. Депутат задал министерству три вопроса — о разработке такого софта, о том, как гражданам и бизнесу получить к нему доступ, и о планах ведомства продолжать эту работу, в том числе выкладывать продукты в открытый доступ.

На эти вопросы Минцифры напрямую не ответило. Вместо этого ведомство сообщило, что в России существуют два отечественных VPN-сервиса — разработанные ПАО «МТС» и АО «Лаборатория Касперского», — которые выполняют требования статьи 15.8 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и обеспечивают доступ российских пользователей к зарубежным ресурсам, ограниченным иностранными государствами.

К письму приложена информационная справка о мерах поддержки российской ИТ-отрасли — в отличие от самого письма, у нее нет отметки об электронной подписи. В справке перечислены налоговые льготы для ИТ-компаний: освобождение от НДС на реализацию отечественного софта из реестра, пониженная ставка налога на прибыль в 5% на 2025—2030 годы и пониженные тарифы страховых взносов.

Отдельно приведены данные по импортозамещению: с 2022 года по линии индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию системного ПО реализуется 220 проектов общей стоимостью более 221,8 млрд рублей. По состоянию на II квартал 2026 года завершен 161 из них — эти проекты полностью или частично замещают решения иностранных разработчиков, включая Oracle, SAP, Cisco и Siemens. В справке также упомянут запрет на закупку иностранного софта для государственных и муниципальных заказчиков, госкорпораций и компаний с долей государственного участия более 50%, а также обязательный переход значимых объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО. По данным ведомства, с 2019 по 2026 год число российских программных продуктов в реестре выросло в 5,5 раза и превысило 31 тысячу.

Ранее операторы связи предлагали властям создать «белые списки» VPN, чтобы открыть россиянам доступ к Netflix и иностранным нейросетям.