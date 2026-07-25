По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, блогер Алексей Жидковский 23 июля зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Горячая линия с Алексеем Жидковским». Исключительные права на товарный знак продлятся до июля 2034 года. Бренд позволяет использовать и предоставлять в аренду аудио- и видеотехнику, организовывать фото-, видеосъемки и мероприятия, производить и распространять контент.

«Горячая линия с Алексеем Жидковским» — это психологический интернет-подкаст, в котором блогер Алексей Жидковский совместно с приглашенными профессиональными психологами в прямом эфире разбирает сложные жизненные ситуации и личные вопросы зрителей. На данный момент вышло 47 выпусков подкаста, последний выпуск был опубликован в июле 2025 года.

Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) — российский блогер и писатель, прославившийся благодаря эпатажному андрогинному образу, остроумной манере общения и использованию ярких авторских выражений. На него зарегистрировано действующее ИП в сфере представления в средствах массовой информации.

В июне 2026 года бренд косметики Cha U Kao оштрафовали на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* после выпуска рекламы блеска для губ с Алексеем Жидковским, который является их амбассадором. Проверка в отношении Cha U Kao была инициирована после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. По данным суда, компания распространяла на маркетплейсах «информацию, направленную на формирование привлекательности нетрадиционных отношений».

*международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено