Подорожание топлива в России начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сославшись на оперативные данные.

«Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний», — отметила глава ЦБ.

С учетом роста цен на топливо и другие товары регулятор повысил оценку инфляции на 2026 год до 6―7%, сообщила Набиуллина. При этом ЦБ ожидает, что в следующем году, «после исчерпания временных факторов» и под влиянием денежно-кредитной политики, инфляция вернется к 4%.

О последствиях атак БПЛА на склады

Набиуллина также допустила, что на рост цен могут влиять «шоки предложения» из-за атак украинских беспилотников на российские склады.

«Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», — пояснила глава ЦБ.

Она отметила, что, если это временный шок, эффект которого исчерпывается по мере его прохождения, то денежно-кредитная политика «не должна в принципе» на него реагировать.

Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает меры поддержки страховых компаний на фоне ударов ВСУ по складам маркетплейса Wildberries и роста страховых выплат. Глава регулятора объяснила это тем, что страховой сектор России обладает большим запасом прочности.

О повышении ключевой ставки

Набиуллина заявила, что полностью исключить вероятность повышения ключевой ставки невозможно, и ЦБ готов к такому сценарию, если в нем возникнет необходимость.

«Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим», — сказала глава Банка России.

Она добавила, что в базовый сценарий такие меры не входят и оснований «превентивно дергать» ставку вверх нет.

О «тайных» сигналах ЦБ

Одна из журналисток отметила на пресс-конференции, что СМИ «не могут забыть те самые брошки«, которые глава ЦБ раньше часто надевала перед важными событиями.

Журналистка также указала, что «недавно кому-то не давали покоя» красно-желтые носки зампреда Центробанка Алексея Заботкина. Девушка спросила, не хочет ли регулятор «придумать какой-нибудь новый понятный датчик, который явно будет показывать его настроение».

Набиуллина ответила, что сейчас не надо искать никаких тайных сигналов в гардеробе представителей Банка России.

«Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», — сказала она.

В 2020 году Набиуллина призналась в разговоре с RTVI, что с помощью аксессуаров пыталась передать взгляд российского регулятора на ситуацию в мировой экономике.

С февраля 2022 года глава Банка России перестала надевать броши на официальные мероприятия.